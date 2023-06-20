"قوى عاملة الشيوخ" توافق على مقترح نائب التنسيقية محمد عمارة لمواكبة احتياجات سوق العمل

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن " تعظيم دور وزارة القوى العاملة في تصدير رأس المال البشري المصري ومواكبة احتياجات سوق العمل الخارجي".

و استعرض "عمارة" فلسفة المقترح المبني على رفع كفاءة رأس المال البشرى المصري من خلال تعظيم الجانب المهاري والفني وربط الاقتراح البرلماني ببنك الكوادر البشرية وربطه بتدريب واعتماد رأس المال البشرى المصري وحسن الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب المهني عبر الجمهورية.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ علي الاقتراح، كما رحبت وزارتي القوى العاملة والتخطيط أيضا به، مشيرين إلي أنه سيؤدي إلى فتح آفاق اكتساب مهارات للشباب المصري تسمح له بتوسيع إيجاد فرص عمل بالداخل والخارج وربط خريجي الجامعات والمعاهد والتعليم الفني بإحتياجات سوق العمل المتطورة والحديثة واجتياز متطلبات ومعايير الفحوص الفنية الحديثة، مؤكدين أنه يتماشى مع اتجاهات الجمهورية الجديدة لمواكبة التطور".