شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصناعة بالحوار الوطنى: نستهدف خطة لتحفيز الاستثمار والتيسير على المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس بهاء ديمتري، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطني وممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الحوار الوطني أصبح حالة عامة في المجتمع وليس مجرد حدث عادي، مشيرا إلى أن الرؤى التقت على أهمية عقد لجان مشتركة في قضايا ذات اهتمام واحد ولها ارتباط ببعضها وهو ما تقدم به كمقترح لأهمية انعقاد تلك اللجان لرسم خارطة طريق واضحة في بعض القضايا المتشابكة ومنها تحفيز الاستثمار الصناعي سواء مستوى المشروعات الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن اللجنة تستهدف وضع خطة عمل للفترة القادمة ومناقشة الأوضاع الحالية والمعوقات التي تهدد نمو القطاع، بالعمل على إصلاح الوضع العام المتعلق بالسياسات الصناعي سواء على المستوى الفني والتنفيذي أو التشريعي، معتبرا أن هناك ضرورة لمراجعة معايير الائتمان والتمويل بحيث أنها لا يمكن أن تكون كما هي المطبقة على الشركات المتوسطة وأيضا على الصغيرة وتسهيل أمور التمويل بضمانات بسيطة.

ولفت إلى أن الدولة قامت بجهود جادة فى دعم الصناعة لأن الصناعة تحملت كثيرا وفى وقت الازمات، والدولة تقدم مبادرات عدة لكن ليس لها هدف رئيسي محدد، وهو ما نحتاجه بجدية لوضع أهداف محددة للمبادرات، وتحديد المطلوب من الحكومة والبنك المركزي لتنشيط الاستثمار الصناعي، ونهدف في ذلك مخاطبة القطاع الصناعى بكل فئاته .