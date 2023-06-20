شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماكرون يؤكد تسليم أوكرانيا المنظومة الدفاعية "سامب-تي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، أن أوكرانيا تسلمت بالفعل المنظومة الدفاعية متوسطة المدى "سامب-تي".

وكشف ماكرون، خلال خطاب في باريس حول الدفاع الجوي، أن أوكرانيا باتت تستخدم نظام دفاع أرض-جو متوسط المدى من طراز "سامب-تي" من صنع فرنسي إيطالي.

وقال الرئيس الفرنسي في كلمته "يسعدني أن أعلمكم مع زميلتي الإيطالية جورجيا ميلوني أن سامب-تي الفرنسي-الإيطالي نُشر ويعمل الآن في أوكرانيا حيث يحمي منشآت رئيسية ويحمي الأرواح"، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وتتكون المنظومة الدفاعية "سامب تي" من رادار وقاذفات مسلحة بثمانية صواريخ "أستر" Aster وبمدى يصل إلى 100 كيلومتر تقريبا، وهي منظومة نشرت مسبقا في رومانيا.

يذكر أن فرنسا أعلنت مطلع شهر فبراير الماضي أنها ستسلم أوكرانيا منظومة معادلة لمنظومة صواريخ "باتريوت".