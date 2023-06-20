وزير الخارجية الإيراني يتوجه إلى "قطر" في مستهل جولة تشمل "عُمان"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان توجه ليلة أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع، في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا سلطنة عمان.

وأضافت الخارجية الإيرانية، في بيان مقتضب، أن مباحثات عبد اللهيان في قطر ستتناول "مواضيع مختلفة ذات اهتمام مشترك في المجالات الثنائية والإقليمية والدولية".

من جهتها، قالت وكالة "إرنا" الإيرانية الحكومية إن القضايا المرتبطة بالمفاوضات النووية ضمن محاور مباحثات وزير الخارجية الإيراني في جولته الإقليمية.

وأضافت أن عبد اللهيان سيتوجه من قطر إلى سلطنة عمان لإجراء مباحثات حول ملفات عدة مع المسؤولين العمانيين.

وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، كشفت مصادر إيرانية مسؤولة، لـ"العربي الجديد"،

وكانت صحيفة "العربي الجديد"، قد كشفت عن مصادر إيرانية مسؤولة قولها، إن وزير الخارجية الإيراني سيبدأ، الثلاثاء، جولة إقليمية تشمل كلا من دولة قطر وسلطنة عمان، مع التأكيد أن "التنسيق جار لتشمل أيضا الكويت والإمارات، لكن الزيارة إليهما ليست مؤكدة بعد".

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، أن الزيارة تأتي في سياق "دبلوماسية الجوار" للحكومة الإيرانية ومتابعة "ملفات ذات اهتمام مشترك" و"تعزيز العلاقات الثنائية".

وأشارت إلى أن هذه الجولة "تهدف إلى بحث سبل تعزيز التقارب الإقليمي بين إيران وجيرانها العرب في ضوء الأجواء الإيجابية الجديدة".