شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "إدانة وسحب شارة".. "هدية" البرلمان البريطاني لجونسون في يوم مولده والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في يوم عيد ميلاده الـ59، حصل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون على "قرار غير متوقع" من البرلمان وصفه بـ "الاغتيال السياسي".

وصادق أعضاء البرلمان البريطاني، الإثنين، بغالبية واسعة على تقرير يدين رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بـ "الكذب" على المجلس بشأن "بارتي غيت"، الحفلات التي أقامها في "داونينغ ستريت" خلال فترة الإغلاق لمكافحة كورونا، وسحبوا منه شارة دخول البرلمان.

أيدت غالبية أعضاء مجلس العموم استنتاجات لجنة الامتيازات والعقوبات البرلمانية، وصادق على التقرير 354 نائبا، فيما صوت ضده 7 فقط، وامتنع عن التصويت العديد من النواب معظمهم من المحافظين.

وكان جونسون قد أُجبر على الاستقالة من رئاسة الوزراء الصيف الماضي بعد سلسلة فضائح أبرزها "بارتي غيت"، وصار محروما من شارة دخوله إلى مبنى البرلمان التي عادة ما تمنح إلى رؤساء الوزراء السابقين.

وفي التقرير الصادر، الخميس، في 106 صفحات، خلصت اللجنة إلى أنّه "ضلّل مجلس العموم بشأن مسألة ذات أهمية قصوى للمجلس والجمهور.. وذلك في مناسبات عدّة".

وهذا القرار "ليس له تأثير كبير"، لكنه يمثل "إذلالًا" لجونسون المحافظ المثير للجدل، والذي وصف التقرير بأنه "اغتيال سياسي".

وقد استقال جونسون من البرلمان بعد تلقّيه تقرير اللجنة قبل نشره.

وكان رئيس الوزراء السابق قد دعا أنصاره إلى الامتناع عن التصويت بدلًا من التصويت برفض التقرير، حسب الصحافة البريطانية.

وتناوب المحافظون والمعارضون على إلقاء الكلمات لأكثر من 5 ساعات في مجلس العموم لإبداء رأيهم في التقرير.

وقالت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردنت في بداية الجلسة إنها ستصوت لصالح التقرير، لكن دون فرض أي خيار على غيرها من النواب.

واعتبرت أنه "يجب على جميع الأعضاء أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويجب على الآخرين تركهم وشأنهم في هذا الصدد".

أما رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي صار تنافسه مع بوريس جونسون أكثر بروزا من أي وقت مضى، فلم يحضر المناقشة قائلًا إنه "لا يريد التأثير على التصويت".

ودعت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة تيريزا ماي، جميع النواب إلى التصويت لصالح التقرير "للمساعدة في استعادة الثقة في ديمقراطيتنا البرلمانية".

فيما قالت النائبة العمالية أنغيلا إيغل، إن " جونسون هرب من الالتزام بالمساءلة عن أكاذيبه، ولم يقدم اعتذارا، ولم يبد أي مسؤولية".

في المقابل، قال النائب جاكوب ريس-موغ وهو من أشد المقربين من رئيس الوزراء السابق إن "اللجنة حاولت عمدًا اعتماد أكثر التفسيرات السلبية لأنشطة جونسون".

يأتي هذا فيما لا يزال بوريس جونسون يحظى بشعبية في حزبه لإشرافه على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد وصل إلى المنصب عام 2019 بعد فوز عريض.

لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أن 69% من البريطانيين و51% من ناخبي حزب المحافظين يعتقدون أنه كذب بالفعل على البرلمان.

وأثار مقطع فيديو جديد نشرته صحيفة "ذي ميرور"، الأحد، يظهر أعضاء من حزب المحافظين يرقصون في حفلة أثناء فترة إغلاق كورونا في تحد لقواعد الإغلاق، استنكارا قويًا.

وجاءت هذه الحلقة الجديدة من "بارتي غيت" في وقت تتعرّض فيه حكومة المحافظين لضغوط أكثر من أيّ وقت مضى من أجل كبح التضخّم وارتفاع أسعار الفائدة الذي يؤدّي إلى ارتفاع أسعار الإيجارات والقروض العقارية.

فيما يشهد حزب "المحافظين" تراجعًا في استطلاعات الرأي أمام المعارضة العمّالية، وسيخوض 4 انتخابات فرعية في الأشهر المقبلة وهو في وضع سيء.

يأتي هذا بعد استقالة نائب جديد بالحزب بخلاف السابقين هو ديفيد واربورتون في نهاية هذا الأسبوع بعد اتهامه بتعاطي المخدّرات ومضايقة إحدى مساعداته.