شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام هامة عن التعاونيات كشفت عنها وزيرة التضامن الاجتماعى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عددا من الأرقام الهامة تخص التعاونيات فى مصر والعالم، وذلك خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ أمس الإثنين، لمناقشة دراسة مقدمة من النائبة أكمل نجاتى بشان تفعيل دور التعاونيات فى مصر، نستعرض منها ما يلي:

1. عدد الاتحادات التعاونية فى مصر يقترب من 13 ألف فى مصر .

2. أكبر أعداد التعاونيات فى مصر هى التعاونيات الزراعية يليها السكانية يليها الاستهلاكية ثم يليها الجزء الرابع وهى التعاونيات الانتاجية.

3. التعاونيات الانتاجية فى مصر عددهها 488 تعاونية.

4. التعاونيات على مستوى العالم 3 مليون تعاونية.

5. التعاونيات على مستوى العالم توظف ما يقرب من 280 مليون عامل.