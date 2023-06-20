انت الان تتابع خبر بقوة 4.7 درجات.. زلزال جديد يضرب مراعش التركية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في تركيا (AFAD) أن الزلزال سجل عند الساعة 21:31 في منطقة غوكسون، حيث كان مصدره على عمق 7.1 كلم.

ولم تعلن السلطات عن أي إصابات أو خسائر.

وفي وقت سابق من أمس الأحد الماضي، أفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية بوقوع زلزال بقوة 4.6 درجات، في محافظة ملاطية شرقي البلاد، في الساعة 18:36 بالتوقيت المحلي.



ضرب زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير/شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر، وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر، الذي ضرب تركيا وسوريا، يصل زهاء 23 مليون شخص.

وتسبب الزلزال في البلدين، بتعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة، بما في ذلك المدارس، ومرافق الرعاية الصحية، والبنية التحتية العامة الأخرى.