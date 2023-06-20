انت الان تتابع خبر مبابي يواصل كتابة التأريخ.. حطم رقم قياسي صمد 66 عاماً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وهز مبابي الشباك من ركلة جزاء ليصبح اللاعب الفرنسي الأكثر تسجيلا على مدار موسم واحد إذ رفع رصيده إلى 54 هدفا متفوقا على جوست فونتين في موسم 1957-1958.

وتساوى مهاجم باريس سان جيرمان مع إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الذي يملك فرصة الانفراد بصدارة الهدافين في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا عندما تلعب النرويج ضد قبرص الثلاثاء.



وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة متقدمة بست نقاط على اليونان صاحبة المركز الثاني والتي أكملت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كونستانتينوس مافروبانوس في الشوط الثاني بعد هدف مبابي.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب ايرلندا على ضيفه منتخب جبل طارق 3 /صفر.