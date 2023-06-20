انت الان تتابع خبر أسعار النفط تتباين قبيل قرار الصين بشأن معايير الإقراض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتفع خام برنت ثلاث سنتات إلى 76.12 دولارا للبرميل في الساعة 0041 بتوقيت جرينتش. وظل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 71.29 دولارا، ولم تكن هناك تسوية أمس الاثنين بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.وتراجع عقد خام غرب تكساس الوسيط المستحق في 20 يوليو 58 سنتا إلى 71.35 دولارا للبرميل.

وأظهر مسح لرويترز أنه من المتوقع على نطاق واسع أن تخفض الصين معايير الإقراض الرئيسية اليوم الثلاثاء في أول تسهيل من نوعه في 10 أشهر، بعد أن أظهرت بيانات اقتصادية حديثة أن قطاعي التجزئة والمصانع يكافحان للحفاظ على القوة الدافعة التي تحققت في وقت سابق من العام.

واجتمعت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي لمناقشة تدابير لتحفيز النمو الاقتصادي، وخفضت العديد من البنوك الكبرى توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2023 وسط مخاوف من تعثر التعافي بعد كوفيد-19.

