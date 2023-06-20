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بـ6 اختصاصات.. التعليم تعلن توفر منح دراسية فرنسية للعام 2024/2023

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عشرين منحة دراسية فرنسية مقدمة إلى العراق للعام الدراسي 2024/2023 للحصول على شهادة الدكتوراه".

وأضافت، أن "الاختصاصات تتمثل بـ(العلوم، الهندسة، البيئة، الآثار والتراث، القانون واللغة الفرنسية)".


وحددت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية آخر موعد للتقديم هو 2023/8/1، بحسب البيان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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