انت الان تتابع خبر بـ6 اختصاصات.. التعليم تعلن توفر منح دراسية فرنسية للعام 2024/2023 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "عشرين منحة دراسية فرنسية مقدمة إلى العراق للعام الدراسي 2024/2023 للحصول على شهادة الدكتوراه".

وأضافت، أن "الاختصاصات تتمثل بـ(العلوم، الهندسة، البيئة، الآثار والتراث، القانون واللغة الفرنسية)".



وحددت دائرة البعثات والعلاقات الثقافية آخر موعد للتقديم هو 2023/8/1، بحسب البيان.

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