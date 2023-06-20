«6 شهداء و31 إصابة حتى الآن» .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجتاح جينين

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين إلى 6 شهداء بعد استشهاد فلسطيني فجر اليوم نتيجة الإصابة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد اجتاح مدينة جنين وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الإثنين، استشهاد 3 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين، مشيرًة إلى وجود 31 حالة إصابة من بينها طفلة أصابها قناص إسرائيلي.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي مقتضب، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 14 إصابة بينها 5 بجروح حرجة إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، فيما نُقلت 16 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها ثلاث إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

من جانبه، صرح وزير المالية الإسرائيلي بأنه يجب إشراك سلاح الجو والمدرعات في العملية العسكرية بجنين، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لعملية عسكرية في شمال الضفة الغربية.

استشهاد فلسطينيين

واستشهد ثلاثة فلسطينيين في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين مسلحين وقوات إسرائيلية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية صباح الاثنين، حيث أشارت التقارير الدولية إلى أن طائرة هليكوبتر إسرائيلية مسلحة نفذت ضربات نادرة في المدينة من أجل إجلاء الجنود الجرحى من منطقة المعركة بعد إصابة عربة بعبوة ناسفة.

وفي بيان مقتضب مشترك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي وشرطة الحدود إن القوات دخلت جنين لاحتجاز فلسطينيين مطلوبين، مشيرًة إلى أنه خلال النشاط وقع تبادل مكثف لاطلاق النار بين القوات ومسلحين في المنطقة، وألقيت أعداد كبيرة من العبوات الناسفة على القوات، وردت القوات بالذخيرة الحية، مضيفا أن عدة مشتبه بهم أصيبوا.