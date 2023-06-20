شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طيارين أردنيين في تحطم مروحية عسكرية بمنطقة البقعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

قال الجيش الأردني إن طائرة مروحية عسكرية تابعة لسلاح الجو الملكي تحطمت ما أسفر عن إصابة طيارين اثنين.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن "تحطم طائرة مروحية عسكرية من نوع كوبرا تابعة لسلاح الجو الملكي أثناء رحلة تدريبية وهبوطها اضطراريًا في منطقة البقعة دون حدوث إصابات في المدنيين".

وبين المصدر أنه نتج عنه تحطم الطائرة وإصابة طياريها اللذين تم إخلاؤهما إلى مدينة الحسين الطبية وحالتهما العامة متوسطة.

وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.