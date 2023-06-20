شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التفاصيل الكاملة بشأن لقاء ريم الهاشمي والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حطت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات، رحالها في كاراكاس، والتقت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وبدأت الوزيرة الإماراتية قبل أيام جولة في دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، وكانت كاراكاس ضمن محطاتها.

الهاشمي عقدت مباحثات مع مادورو وعدد من كبار المسؤولين الفنزويليين، تطرقت إلى العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفنزويلا وسبل تعزيزها.

وتأتي زيارة الهاشمي في أعقاب الزيارة التي قامت بها الدكتورة دلسي رودريغيس نائبة الرئيس الفنزويلي إلى دولة الإمارات خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

كما عقدت الهاشمي محادثات مع دلسي رودريغيس، نائبة الرئيس، وايبان ادواردو بينتو وزير الخارجية، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها.