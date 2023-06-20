شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يتحادث هاتفيًا مع ووزير خارجية أستونيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أستونيا أورماس راينسالو، العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والطاقة والمناخ.

وتبادل الجانبان وجهات النظر لعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على العلاقات المتميزة بين الإمارات وأستونيا، والفرص العديدة لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.



من جانبه عبّر أورماس راينسالو، عن تطلع بلاده إلى تعميق علاقات التعاون مع الإمارات، مشيدًا بمكانتها الرائدة إقليميًا ودوليًا.

عبدالله بن زايد

