شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة ترحب باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وقطر والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحبت الولايات المتحدة، أمس الاثنين، باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وقطر.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "ترحب الولايات المتحدة وتهنئ قطر والإمارات على استئناف التمثيل الدبلوماسي، وإعادة فتح السفارات".

وتابع البيان "هذا الأمر خطوة أخرى مهمة للمضي قدمًا بين شركائنا في مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الاستقرار الإقليمي والتعاون المتبادل".

وأضاف أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي، والشركاء الإقليميين الآخرين، لبناء منطقة شرق أوسط أكثر أمنًا وتكاملًا، وسلمًا وازدهارًا".