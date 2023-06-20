شكرا لقرائتكم خبر عن "الاستئناف" تؤيد طرد "شخص اعتبارى" من العين دون التقيد بالـ5 سنوات.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الإستئناف تؤيد طرد "شخص اعتبارى" من العين دون النظر لمهلة الخمس سنوات المقررة"، استتعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين (للأشخاص الإعتبارية)، بتأييد طرد "شخص إعتبارى" لإنتهاء العلاقة الإيجارية، أرست فيه مبدأ قضائيا قالت فيه:

"إذا انتهت العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لا يستفيد المستأجر بالامتداد المنصوص عليه بالقانون رقم 10 لسنة 2022 ودون النظر لمهلة الخمس سنوات المقررة، وذلك نفاذ لحكم المحكمة الدستورية العليا 11 لسنة 23 قضائية، وقبل صدور قانون 10 لسنة 2022 الذي يخص الأشخاص الاعتبارية"، وإليكم التفاصيل كاملة:

للملاك.. "الإستئناف" تؤيد طرد "شخص اعتبارى" من العين دون النظر لمهلة الخمس سنوات المقررة.. والحيثيات: تنتهى العلاقة الإيجارية دون الإستفادة من القانون رقم 10 لسنة 2022.. نفاذا لحكم الدستورية العليا الشهير



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