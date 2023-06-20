شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 7 طلبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس ى تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة مقدمة من النواب، يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى :

1- طلب مناقشة مقدم من النائب طارق الطويل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالمناطق الآثرية

2- طلب مناقشة مقدم من النائب طارق الطويل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة لتقوم بدورها في نشر الثقافة والفنون

3- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم

4- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية

5- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير الصناعة المصرية

6- طلب مناقشة مقدم من النمائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار

7- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن منح التراخيص الرسمية لممارسة مهنة التمريض