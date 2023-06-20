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تفويض هيئة مكتب مجلس النواب فى تحديد موعد مناقشة 7 طلبات

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القاهرة - سامية سيد -  

 

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتب المجلس ى تحديد موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة مقدمة من النواب، يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة نحو عدد من القضايا، وجاءت طلبات المناقشة كالتالى :

 

1- طلب مناقشة مقدم من  النائب طارق الطويل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قطاع السياحة والاهتمام بالمناطق الآثرية

 

 2- طلب مناقشة مقدم من النائب طارق الطويل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير قصور الثقافة لتقوم بدورها في نشر الثقافة والفنون

 

 3- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير التعليم

 

 4- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التغيرات المناخية

 

 5- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنمية وتطوير الصناعة المصرية

 

 6- طلب مناقشة مقدم من النمائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار

 

 7- طلب مناقشة مقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن منح التراخيص الرسمية لممارسة مهنة التمريض

 

 

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