شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة قانونى لجوء الأجانب والتصرف فى أملاك الدولة إلى لجان النواب النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، فى بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعى قانونين مُقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية للمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما :

1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب وتم احالته الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة

2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة