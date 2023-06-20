شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يدعو الأشقاء فى ليبيا لتغليب المصلحة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الدعم الكامل لمجلس النواب الليبي ودوره في قيادة الحوار الليبي الليبي باعتباره السلطة المُنتخبة من جانب الشعب الليبي.

ودعا "جبالى"، الأشقاء في ليبيا إلى تغليب المصلحة الليبية، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة الليبية، تحقيقاً للهدف المنشود الذي نرجوه جميعاً، وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة ووضعها على مسار التنمية والبناء بما يُحقق الرخاء للشعب الليبي الشقيق.

جاء ذلك خلال كلمة لجبالى، ألقاها أمام الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، لإحاطة المجلس بالزيارة التاريخية التى قام بها على رأس وفد برلمانى الى مجلس النواب الليبيى.

وقال رئيس مجلس النواب فى بداية كلمته، انه في إطار حرص مجلس النواب المصري على القيام بدوره الفعال والرائد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية المصرية في مُحيطها العربي، وهو الدور الذي يأتي في إطار المقاربة المصرية الشاملة لدعم الاستقرار والأمن الإقليمي، شاركنا على رأس وفد من المجلس في زيارة تاريخية لمجلس النواب الليبي الشقيق، مشيرا الى ان الزيارة تأتي في إطار الحرص المصري الدائم على إبداء التضامن مع الأشقاء في ليبيا خلال مسيرتهم نحو إستعادة استقرار الدولة الليبية وبناء مؤسساتها.

واضاف جبالى، خلال الزيارة ألقيت كلمة أمام مجلس النواب الليبي، نقلت خلالها تحياتكم ودعمكم الصادق إلى الأشقاء الليبيين، مضيفا أكدت خلال تلك الكلمة على أن زيارتنا تأتي في إطار تاريخ طويل ومُمتد وراسخ بين مصروليبيا قوامه الأساسي الأخوة والتكاتف ووحدة المصير، وهو النهج الذي تستند إليه القيادة السياسية المصرية خلال تقديمها كافة أشكال دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا، حيث لم ولن تألو الدولة المصرية جُهداً لدعم مسار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقاً من ثوابت راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين في الحفاظ على هُويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم وبناء مؤسسات الدولة الليبية ورفض كافة أشكال التدخلات الخارجية.

وقال جبالى، عبرنا خلال زيارتنا عن دعمنا الراسخ لمجلس النواب الليبي ودوره في قيادة الحوار الليبي الليبي باعتباره السلطة المُنتخبة من جانب الشعب الليبي.

وأشار الى انه دعا في ختام كلمته ، الأشقاء في ليبيا إلى تغليب المصلحة الليبية، ودعم جهود استكمال مؤسسات الدولة الليبية، اتساقاً مع مبدأ الملكية الليبية للحل تحقيقاً للهدف المنشود الذي نرجوه جميعاً، وهو عودة الاستقرار إلى ليبيا الشقيقة ووضعها على مسار التنمية والبناء بما يُحقق الرخاء للشعب الليبي الشقيق.