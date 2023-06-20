شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الخارجية بالامارات ترفع جاهزيتها استعدادًا لموسم سفر المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

فعّلت وزارة الخارجية الامارات خطتها الاستراتيجية الخاصة برفع الجاهزية استعدادًا لسفر المواطنين خلال موسمي الحج والصيف، عبر وضع منهجيات وآليات مدروسة استعدادًا للاستجابة للاستفسارات والبلاغات الطارئة الخاصة بمواطني الدولة في الخارج خلال تلك الفترة.

وأكدت مدير إدارة شؤون المواطنين، بشرى المطروشي، جاهزية فرق العمل المعنية بمتابعة مواضيع المواطنين على مدار الـ24 ساعة من موظفي الاستجابة في مركز الاتصال والمناوبين في إدارة العمليات ومن ذوي الخبرة المتخصصة في إدارة شؤون المواطنين، إضافة إلى الكادر الدبلوماسي في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، وذلك لخدمة مواطني الدولة في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة وفد من الوزارة في بعثة الحج الرسمية للإمارات والتابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك حرصًا على متابعة شؤون المواطنين أثناء أداء فريضة الحج.

ونوهت إلى أهمية التخطيط المسبق للسفر والتأكد من التقديم على التأشيرات المطلوبة لجميع المسافرين والمرافقين من العمالة المساعدة قبل موعد السفر بفترة كافية، مشيرة إلى أهمية إجراء جميع الحجوزات من خلال مكاتب وشركات موثوقة.

وقالت المطروشي إنه "من الضروري تجنب حمل مبالغ مالية كبيرة خلال السفر، وكذلك عدم المبالغة في ارتداء المقتنيات الثمينة وخاصة في الأماكن العامة، وأهمية اختيار أماكن السكن التي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة، والاطلاع على إجراءات السفر وأهم الإرشادات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة".

وحرصًا منها على سلامة مواطني الدولة في الخارج، دعت الوزارة المسافرين إلى التسجيل في خدمة "تواجدي" من خلال الموقع الإلكتروني www.mofa.gov.ae، أو التطبيق الذكي "UAEMOFA"، كما تؤكد على جميع مواطنيها الموجودين في الخارج عدم التردد بالاتصال على الرقم 0097180024 في حالة تعرضهم لأي طارئ، أما للتقديم على الخدمات والاستفسارات، يمكن التواصل مع مركز اتصال الوزارة على الرقم 0097180044444.