شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تفاصيل لقاء الشيخ محمد بن زايد لـ "رئيس مالطا" جورج فيلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الإثنين رئيس مالطا جورج فيلا، الذي يؤدي زيارةً رسمية إلى دولة الإمارات.

ورحب الشيخ محمد بن زايد في بداية اللقاء، في قصر الشاطئ في أبوظبي، بالرئيس جورج فيلا والوفد المرافق، معربًا عن تطلعه إلى أن تكون زيارته فاتحة خير لمزيد من التطور والنماء في علاقات البلدين خلال الفترة المقبلة.

وبحث رئيس الدولة ورئيس مالطا، إمكانيات تعزيز التعاون المشترك وفرص تطوير علاقاتهما، خاصةً في الاقتصاد، والاستثمار، والتجارة، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبيئة، والابتكار، وغيرها من المجالات الحيوية، التي تمثل رافدًا مهمًا لدفع التنمية المستدامة في البلدين.

كما استعرض الجانبان عددًا من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها، مؤكدين في هذا السياق حرص البلدين من خلال عضويتهما في مجلس الأمن الدولي على العمل معًا لدعم السلام والاستقرار والتعاون في العالم أجمع، إضافة إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.

وتطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28، الذي تستضيفه الإمارات في نهاية العام الجاري، في ظل التنسيق بين البلدين في مجلس الأمن الدولي لتعزيز الاستجابة الدولية لخطر التغير المناخي.

50 عامًا من التعاون

وقال رئيس الدولة إن الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها المستدامة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الدول الصديقة في مختلف المجالات، بما يصب في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وأضاف أن العلاقات بين البلدين في تطور مستمر، حيث يشهد العام الجاري الذكرى الخمسين لإقامتها، مؤكدًا اهتمام الإمارات الكبير بتطوير تعاونها مع مالطا في مختلف المجالات، خاصة في الصناعة، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الأخضر، والأمن الغذائي، وغيرها بما يخدم التنمية والازدهار في البلدين، مشيرًا إلى أن الإمارات شريك تجاري مهم لمالطا في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مصالح مشتركة

من جانبه أكد رئيس مالطا، الحرص المتبادل على مدى العقود الماضية على دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين على مختلف المستويات، مشيرًا إلى حرص بلده على رفع التبادل التجاري، وفتح مجالات جديدة للتعاون خاصة في القطاعات الاقتصادية التي تعزز التنمية في البلدين.

وحضر اللقاء مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزورعي.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس مالطا والذي يضم أيان بورغ وزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة بورغ، وسفيرة مالطا لدى الدولة ماريا كاميليري، وعددًا من كبار المسؤولين.