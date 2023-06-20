شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محمد بن راشد: للعام الـ12 على التوالي الشباب العربي يرون الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها كأفضل البلدان المفضلة للعيش والعمل لدى الشباب العربي، وذلك للعام الثاني عشر على التوالي.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء: "للعام الثاني عشر على التوالي وضمن استطلاع لرأي الشباب العربي في 53 مدينة من 18 دولة عربية، أكثر الشباب العربي يرون دولة الإمارات هي الدولة المفضلة للعيش والعمل تليها الولايات المتحدة ثم كندا.. ويرونها أيضا النموذج الأنجح الذي يتمنون لدولهم أن تقتدي به".

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نحن نكرر رسالتنا الدائمة للشباب العربي.. الإمارات دولة عربية.. يدها ممدودة للعرب كل العرب.. وأرضها ستبقى مفتوحة لتحقيق أحلام الشباب العربي.. وطموحاتنا أن تنهض المنطقة بأكملها لتعود أرضًا لتحقيق الأحلام وصنع الحضارة".

وفقا للاستطلاع الذي أجرته، أصداء بي سي دبليو لرأي الشباب العربي 2023، احتلت دولة الإمارات المركز الأول كأفضل مكان للعيش والعمل، لدى الشباب العربي، وذلك للعام الـ12 على التوالي، وفي المركز الثاني جاءت الولايات المتحدة، بينما حلت كندا في المرتبة الثالثة، تلتها فرنسا ثم ألمانيا.

تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة، بالبنية التحتية المتطورة للغاية، فضلا عن بيئة العيش الآمنة، كما أن دولة الإمارات توفر نمط حياة ينظر إليه على أنه الأفضل بين دول العالم، علاوة على الفرص الوظيفية المتاحة، وهو ما وضعها في مقدمة البلدان المفضلة للعيش والعمل، ورسخ سمعتها كأكثر دول العالم ملاءمةً للعيش.

استطلاع أصداء بي سي دبليو السنوي لرأي الشباب العربي، هو أكبر دراسة للشباب العربي، كونه يوفر رؤى فريدة حول مواقف وتطلعات الشريحة السكانية الأكبر في هذه المنطقة والتي تضم أكثر من 200 مليون شاب وفتاة.