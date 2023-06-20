انت الان تتابع خبر تحرير مختطفة والقبض على الخاطفين في واسط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود شكوى عن عملية خطف امرأة من محافظة ديالى ونقلها إلى محافظة واسط، كثف جهاز الأمن الوطني في واسط جهوده الاستخبارية والميدانية للتوصل إلى مكان المختطفة، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا من التعرف على مكان تواجد المختطفة وتحريرها والقبض على الخاطفين البالغ عددهم شخصين إثنين في عملية اتسمت بالدقة وسرعة التنفيذ".وأشارت الى انه "من خلال التحقيق تبين أن المرأة تعرضت للتهديد من قبل العصابة قبل أن يتم خطفها، كما ونقلت من محافظة إلى أخرى تحت التهديد والترهيب".

وأضافت ان "المتهمين تمت احالتهم إلى الجهات المختصة لينالا جزاءهما العادل وفقاً للقانون".

