انطلاق ندوة الحج الكبرى بمشاركة "السديس والربيعة"

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت صباح اليوم بمدينة جدة ندوة الحج الكبرى التى تنظمها وزارة الحج وذلك بمشاركة الدكتور عبد الرحمن السديس الرئيس العام لشئون الحرمين والدكتور توفيق الربيعة وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى كلا من الفريق محمد البسامى مدير الأمن العام وصالح التركى أمين منطقة مكة.

حضر الندوة رؤساء بعثات الحج الرسمية والمشرفين على البرامج التنظيمية.

شهدت الجلسة الأولى شرحا من جانب الوزراء وكبار المسئولين للإستعدادات النهائية لموسم الحج وخطة التفويج للإستعدادات الصحية اللوجستية.

أقامت وزارة الإعلام السعودية معرضا على هامش الندوة بعنوان واحة الإعلام، وأكدالدكتور عبد الرحمن السديس خلال جولتة بالمعرض أهمية دور الإعلام فى الحج.