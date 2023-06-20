شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى..متخصص فى صناعة الطائرات يتقدم بمبادرة للنهوض بالصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عرجون، متخصص فى صناعة الطائرات، إن مصر تحتاج لصناعة المكونات الصغيرة التى تدخل فى الصناعات المغذية بدرجة كبيرة، متابعا: "هذه أول خطوة للنهوض بالصناعة بشكل حقيقة وجذري".

وأضاف عرجون، مغذيات الصناعات المتقدمة غير موجودة، ومن ثم لن تنهض دولة دون الاهتمام بصناعة المغذيات؛ مؤكدا على أن صناعة إحلال الواردات، مهمة جدا، لأنها تنهض بصناعة التصدير، ويكون ذلك بعد كفاءة المنتج لزيادة التنافسية سواء فى السوق المحلى، أو السوق الخارجى.

وأعلن عرجون، التقدم بمبادرة لزيادة دعم الصناعات الصغيرة، قائلا:" المبادرة قائمة على دخول الدولة شريك أساسى فى دعم الصناعات الصغيرة ومغذيات الصناعة الأولية لمدة 4 سنوات علل الأقل كل عام ب4 مليار جنيه، شريطة عدم استيراد أيا كن الصناعات التى يمكن تصنيعها محليا على سبيل المثال، ومن ثم مع الوقت سيكتسب المنتج المصرى خبرة كبيرة ويستطيع المنافسة للصناعات المستوردة، وهذه الخطوة سيكون لها عظيم الأثر فى دعم الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى.

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.