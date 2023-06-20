شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة: إنشاء جهاز الملكية الفكرية يواكب العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال رفعت شكيب عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، أن مصر تحذو نحو دولة جديدة .. أوافق على القانون، ولكن أتساءل أين أموال البحث العلمى التى تخصم من هنا ومن هنا حتى يتم إنفاقها على البحث العلمى، موضحا أن دول العالم بها صناديق سيادية للبحث العلمى وحتى الآن لا يوجد فى مصر هذا الأمر.

وأضاف شكيب أن اهتمام الدولة بمشاريع كبيرة يحتم عليها الاهتمام بالملكية الفكرية والبحث العلمى موضحا ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى.

وقال حسن المير عضو مجلس النواب، أن الملكية الفكرية لها دور رئيسي فى تحفيز وتشجيع البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا، مطالبا بضرورة إنشاء مجلس قومى لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، لأنه يتوافق مع أحداث ومستجدات العصر فى جميع القطاعات.

وقال أحمد الألفى عضو مجلس النواب، أن القانون يحقق التزام الدولة لحماية الملكية الفكرية، موضحا أنه يوجد فى مصر فكر جيد نشجع الشباب ونرفع الدولة لمنظومة أحدث، ومن ثم يجب أن يكون لدينا فكر حديث، معلنا موافقته على المشروع من حيث المبدأ.

فيما قال محمود العزب عضو مجلس النوب، أنه يوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، وذلك يتطابق مع ما جاء فى الدستور بحماية الملكية الفكرية بشتى أنواعها كما يسير فى التنمية الفكرية، وفقا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يحقق الهدف الرئيسي من إنشاء الجهاز، وهو الحفاظ على ملكية المخترعين، كما يحقق نشر ثقافة ووعى أاهمية حقوق الملكية الفكرية.

بدوره، أكد إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، موضحا أن هذا الأمر يتعلق باستحقاق دستورى وفقا للمادة 69 من الدستور، وهو أمر جيد أن تلتزم الحكومة بهذا الأمر كما نذكرها بالالتزام بكافة الاستحقاقات والنسب الدستورية.

وتابع: كنت أتمنى أن يحضر الوزرارات المعنية ببيانات وإحصاءات حتى نرفع حجم هذا الأمر وربطه بمسألة البحث العلمى، حيث خصص له 1% حوالى 99 مليار والحقوق العامة للمجتمع ككل ونتحدث عن حل لمشكلات تعدد الجهات الإدارية، وحينما نتحدث عن الملكية الفكرية والأدبية لست جهات ويوجد تضارب كبير فى الاختصاصات ويوجد انعدام فى ثقافة الملكية الفكرية ويوجد ضعف فى هذه الكفاءات، وأخيرا فى مواد الإصدار يوجد نقل الموظفين ويجب مراعاة حقوقهم فى هذا الأمر.

بدوره قال محمود البرعى عضو مجلس النواب، أن الجهاز الجديد باختصاصاته الفعالة سيعمل بآليات قديمة، ومن ثم نحتاج مرونة أكبر حتى يتسنى لنا عمل تبادل وتصدير المعلومات مع دول العالم فهذا الموضوع يزيد من الاستثمار ويدعم حقوق الملكية الفكرية حتى فى الآثار وفى حضارتنا بشكل عام.