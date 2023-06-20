شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء من دول شرق آسيا والمحيط الهادى يحضرون الجلسة العامة لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء مجموعة من سفراء دول قارة آسيا والمحيط الهادى المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، بدعوة من النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب. ورحب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بمجموعة السفراء الحاضرين متابعا:"باسمكم وباسمى نرحب معكم جميعا بها فى مجلس النواب بعد الدعوة الكريمة التى وجهها النائب كريم درويش. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.

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