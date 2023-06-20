مجلس النواب يوافق على إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز المصرى للملكية الفكرية"

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة 2 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، والتى تنص على إنشاء هيئة عامة تسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية".

وجاء نص المادة (2) كالتالي:

تُنشأ هيئة عامة تسمى "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.

كما وافق المجلس على المادة (3)، بعد إضافة عبارة "التنمية المستدامة" بناء على مقترح من النائبة إيرين سعيد، حيث طالبت بالتأكيد على فكرة تبنى تحقيق التنمية المستدامة، ووافقت الحكومة على التعديل، لتنص المادة بعد التعديل على الآتي:

يهدف الجهاز إلى تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة وما ورد بها من مرونات، والعمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق وبين تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.