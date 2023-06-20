شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون إنشاء جهاز الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (1) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، المتعلقة بالتعريفات.

وجاءت المادة (١)، كما وافق عليها المجلس كالتالي:

يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1) الجهاز: الجهاز المصري للملكية الفكرية المنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون.

2) مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.

3) رئيس الجهاز: رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية.

4) الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية: خطة مستقبلية تضعها الدولة تحدد فيها الأهداف والأولويات لمدة معينة لتطوير منظومة الملكية الفكرية وخطط العمل والمشروعات والمبادرات المستهدفة وآليات وسبل تنفيذها.

وطالب النائب أيمن أبو العلا، بإضافة تعريف للملكية الفكرية بأنها ابداعات العقل من اختراعات وتصرفات فنية وتصاميم أسماء وصور مستحدثة فى التجارة وغيرها، كما طالب بتعريف حقوق الملكية الفكرية بأنها حقوق قانونية تحمى الابتكار فى مجال فكرى فى مجالات الصناعة والمجالات الأدبية العلمية.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد، قائلا: "نحن أمام قانون ينشىء جهاز للملكية الفكرية وهذه التعريفات مكانها القانون 82، فمشروع القانون متعلق فقط بالجهاز.