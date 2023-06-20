شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطني.. مقرر لجنة الاستثمار يدعو المتحدثين لطرح حلول دعم الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن مصر لا تحتاج توصيف لمشكلتها فكافة المتابعين للمجال العام والمهتمين بالشأن الاقتصادي يعرفون جيدا أين الأزمة ونبحث جميعا حلول بديلة للتطوير، متابعا:" أنتظر من المشاركين اليوم أن يتحدثوا أكثر عن الحلول والتوصيات وكيفية دعم الصناعة والاستثمار مش عاوزين تاني طرح للمشاكل، لأن كلنا عارفينها".

وأوضح صبري، أن الصناعة تشارك في الناتج المحلي بنسبة 17% ويجب بحث أفكار لزيادة هذه الإنتاجية خلال مدة زمنية قليلة، وأن إجمالي إنتاج الصناعة المصرية لا يتحاوز 700 مليار جنيه فقط، مشددا على ضرورة تحديد أولويات الدولة المصرية في الصناعة من أجل التصدير وغزو الأسواق الأجنبية.

وتابع: "الإمكانيات اللي عندنا كبيرة سواء موقع جغرافي مميز نهضة في البنية التحتية تاريخ عريق كل دي مميزات لازم ناخد منها وندعم الصناعة ونبدأ ناخد وضعنا بين دول العالم".

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.