شكرا لقرائتكم خبر عن عنوان الخسة والخيانة.. طبلية عشماوى تتجهز لقتلة طبيب الساحل.. برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "طبلية عشماوى تواجه قتلة طبيب الساحل"، استعرض خلال العقوبات المقررة التي يواجهها قتلة طبيب الساحل بعد جريمة الغدر البشعة، وخيانة الصديق لصديقه، والطمع في ماله، واستدراجه لسرقته، وإعطائه 3 جرعات مخدر، وتركه يومين بلا طعام أو شراب، فتوفى وتم دفنه تحت البلاط في شقة بمنطقة شبرا، فأثارت الواقعة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد توصل أجهزة الأمن إلى القاتلة.

والذي اتضح من خلال التحقيقات أنه صديقه وطبيب عظام أيضا، ويعملوا سويا حصلت الجريمة في منطقة الساحل بشبرا، وعاملٍ لديهِ بعيادتِهِ، ومحاميةٍ، حيث أمرتِ النيابةُ العامةُ بحبسِ المتهمِين الثلاثة احتياطيًّا على ذمةِ التحقيقاتِ الجاريةِ معَهُم؛ لاتهامِهِم بارتكابِ جنايةِ قتلِ عمدًا مع سبقِ الإصرارِ، والتي اقترنتْ بجنايةِ سرقتِهِ بالإكراهِ، وذلكَ بعدما أقرُّوا بتخطيطِهِم لِاستدراجِهِ وتخديرِهِ لسرقتِهِ، ثم دفنِهِ بحفرةٍ في عيادةِ الطبيبِ بعد وفاتِهِ من أثرِ التخديرِ، وإليكم التفاصيل كاملة:

"طبلية عشماوى" تواجه قتلة "طبيب الساحل".. الجريمة مقترنة بسبق الإصرار والترصد وعقوبته الإعدام وفقاً للمادة 230 عقوبات.. والمتهمين "طبيب وممرض ومحاميه".. ومحامى المجنى عليه يحذر من تضامن النقابة مع المحاميه

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