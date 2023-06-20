شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فريد: الهيئات الاقتصادية بها تشوهات وعلاقتها بالموازنة العام "سلبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجد أزمة حقيقية فيما يتعلق بأزمة الدين العام، الذي تسبب في انكماش كبير في القطاع الخاص على مدار 29 شهر على التوالي.

وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، لمناقشة إصلاح إدارة المالية العامة وشمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، إن هناك تشوهًا كبيرًا لدى الهيئات الاقتصادية العامة التي تحقق بعضها خسائر، وعلاقتها بالخزانة العامة سلبية بقيمة 180 مليار جنيه.

وأضاف فريد، أنه يوجد سوء إدارة وتقدير كامل في هذه الهيئات ، لافتًا إلى أن أعلى حصيلة ضريبة في العشرين سنة الماضية كانت في 2006 بنسبة 15.7‎%‎.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة بما عليها في تقديم الضرائب، وإعادة النظر في تشوه الهيئات الاقتصادية، ومراجعة المنظومة الضريبة ككل ورفع حد الاعفاء الضريبي، مضيفًا أن الاستهلاك الخاص مسؤل عن 76‎%‎ من الناتج المحلي .