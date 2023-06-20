شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامم المتحدة تقر اول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

اعلنت الامم المتحدة، اقرار اول معاهدة دولية لحماية أعالي البحار، وذلك في اتفاق بيئي تاريخي مصمم لحماية الأنظمة البيئية النائية الضرورية من أجل البشرية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس " ان اقرار المعاهدة يعد إنجاز تاريخي ويؤسس لإطار عمل قانوني لتوسيع نطاق حماية البيئة ليشمل المياه الدولية، أي ما يعادل أكثر من 60 في المئة من محيطات العالم".

واضاف غوتيريس "المحيط هو شريان الحياة لكوكبنا، واليوم نجحتم في بث حياة جديدة وأمل في منح المحيط فرصة".

وقالت ريبيكا هابارد من تحالف أعالي البحار، إن "على البلدان الآن أن تصادق على (المعاهدة) بأسرع ما يمكن لدخولها حيز التنفيذ، كي نتمكن من حماية محيطنا، وبناء قدرتنا على التكيف مع التغير المناخي، وحماية حياتنا وسبل عيش المليارات من الناس".

وتنص المعاهدة على إنشاء هيئة جديدة لإدارة الحفاظ على حياة المحيطات وإنشاء مناطق محمية بحرية في أعالي البحار، فضلا عن وضع القواعد الأساسية لإجراء تقييمات الأثر البيئي للأنشطة التجارية في المحيطات.

وتعتبر المعاهدة أساسية للبلدان الساعية لحماية 30 في المائة من محيطات وأراضي العالم بحلول 2030، حسب ما توصلت إليه حكومات العالم في اتفاق تاريخي منفصل أبرم في مونتريال في ديسمبر.