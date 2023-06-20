شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف، في ديوان عام الوزارة في أبوظبي.

وبحث اللقاءعلاقات الصداقة بين البلدين، ومسارات التعاون المشترك وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومنها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة للمناخ في إطار استضافة دولة الإمارات لـ مؤتمر COP28.

واستعرض الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية أوزبكستان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث الحكومي، ودورها في تعزيز الاستفادة من التجارب الحكومية المتميزة في البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير علاقاتها الثنائية مع أوزبكستان، واستثمار الفرص المتاحة لتوسيع آفاق التعاون والعمل المشترك، بما يلبي المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

ومن جانبه، أعرب بختيار سعيدوف عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الإمارات في المجالات كافة، مشيدًا بمكانتها الرائدة إقليميًا ودوليًا.