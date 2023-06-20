شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. حزب الكرامة يطالب بإنشاء هيئة لدعم الصناعات والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد شرف ممثل حزب الكرامة، بالحوار الوطنى، إن هناك فهم خاطي في سياسات الصناعة ضد السوق الحرة، موضحا أن السوق الحر ليس بالضرورة أن يكون في صالح الدولة، لافتا الي أن السوق الآن في وضع حرج، ولابد من تحديد فقة الأولويات للصناعات هذا يصب في صالح السوق ككل.

وأضاف ممثل حزب الكرامة خلال كلمته في الجلسة المشتركة بين لجني الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، المنعقدة تحت عنوان “السياسات الصناعية” لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة - تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، انه فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة و المتوسطة لا يوجد هناك اي قوانين او قرارات تصب في مصلحتها، موضحا أنه إذا قررت الدولة من الآن وضع قوانين لخدمة هذه الصناعات.

وأشار، إلى أننا لدينا 1‎%‎ من القطاع الخاص يصدر للخارج، مطالبا بوضع قوانين او حوافز استثمار تساعد المصانع على التصدير، موضحا انه لايجوز ان نسبة العمالة والمنشآت الصناعية جميعها تخدم السوق، مشيرا الى ان الذي يخدم السوق يستورد، مطالبا إنشاء هيئة لدعم الصناعة والاستثمار، ووضع السياسات الصناعة التي تدعم الاستثمار والصناعة وتستهدف التصدير للخارج وجلب العملة الاجنبية.