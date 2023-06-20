شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر المادة المنظمة لتشكيل مجلس إدارة جهاز الملكية الفكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة الخامسة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، المُنظمة لتشكيل مجلس إدارة الجهاز.

ووفقا للمادة الخامسة، يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة رئيس متفرغ، يُعين بدرجة وزير، وعضوية كل من : نائب رئيس الجهاز، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، يُرشحة رئيس المجلس، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ممثل عن كل من وزارت الدفاع، والداخلية، والخارجية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والصحة والسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، يرشحهم الوزير المعنى بكل وزارة، ممثل عن هيئة الدواء المصرية يرشحه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ممثل عن مصلحة الجمارك بوزارة المالية يرشحه الوزير المعنى، اثنين من ذوى الخبرة في اختصاصات الجهاز وأعماله يرشحهما رئيس الجهاز.

ونظمت المادة القانونية، رئيس الجهاز ونائبه والمعاملات المالية، وحددت مدة عضوية مجلس الإدارة بـ4 سنوات.

ووافق المجلس خلال المناقشات، علي مُقترح النائب عبد السلام الخضراوي، بضبط الصياغة في عجز المادة لتتماشى مع انضمام اثنين من ذوي الخبرة لعضوية مجلس الادارة، فيما رفض مقترحات النواب طلبة النحال وإيرين سعيد بإضافة ممثلي وزارات التعليم العالي والثقافة، لاسيما بعدما أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن مجلس الإدارة يضم في عضويته كلا من رئيس الأكاديمية المختصة بالبحث العلمي وكذا أمين عام المجلس الأعلي للثقافة وهما المختصين المباشرين بالملكية الفكرية، في هذين القطاعين.