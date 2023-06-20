شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة الجهاز المصرى للملكية الفكرية ينعقد مرة واحدة شهريا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب على المادة السابعة من قانون إنشاء المجلس المصرى للملكية الفكرية الخاصة باجتماعات مجلس الإدارة.

وتنص المادة (٧) على أنه ينعقد مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل شهرياً وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الجهاز أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويجوز في أحوال الضرورة عقد اجتماع مجلس الإدارة باستخدام إحدى وسائل الاتصال المؤمنة.

واقترحت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أن يتم إضافة أن تكون الدعوة أيضا من خلال نصف أعضاء المجلس ورد الوزير علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية بضرورة إبقاء المادة كما هى أما مقرر اللجنة الدكتور سامى هاشم فوافق على اقتراح النائبة أميرة أبو شقة ، وصوت مجلس النواب بالموافقة على مقترح النائبة أميرة أبو شقة.