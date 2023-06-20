شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التمثيل التجارى: منظومة الدعم يجب ألا تقتصر على الهيكل الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حاجتنا إلى 100 مليار دولار لسد الفجوة الاستيرادية للدولة المصرية هو حافز كبير من أجل دعم الصناعة التى لازالت تساهم بـ17% فقط من الناتج المحلى.

وتابع الواثق بالله، خلال كلمته فى الجلسة المشتركة بين لجنتى أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، "مساهمتنا فى الصادرات كقطاع صناعى ضعيفة جدا وعشان أول للهدف اللى سيادة الرئيس وضعه محتاج أزود صادرتنا إلى 200 مليار دولار".

وأكد الواثق بالله، أن منظومة الدعم يجب ألا تقتصر على الهيكل الصناعي الحالي ويجب البحث عن مجالات صناعية جديدة يمكن المنافسة بها عالميا، مضيفا "خلينا نشوف دول الجوار بتشتغل إزاى دولة زي تركيا 60% من إنتاجها صناعة وكلها صناعات مش موجودة في مصر لما أكلمك عن الهواتف الذكية والأدوات المنزلية كل ده مش موجود".

وتابع الواثق بالله، "مهما اشتغلنا على الهيكل الصناعي مش هنحقق طموحاتنا بالوصول لرقم تصديري كبير، لازم ندخل صناعات جديدة ويكون فيها تكنولوجيا، لازم يكون فيه قانون واحد للصناعات، لازم نختار قطاعات بعينها نشتغل فيها مفيش دولة بتشتغل في كل الصناعات"، مطالبا بدعم قطاع التدريب والتأهيل الصناعى لامتلاك أيدى عاملة مدربة.