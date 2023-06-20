انت الان تتابع خبر أبو الهيل يدعو الدول العربية الى مغادرة الإعلام التقليدي ودعم التحول الرقمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانطلقت اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية "الرباط"، إجتماعات الدورة الـ53 لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة مجاهد ابوالهيل رئيس المكتب التنفيذي للمجلس، بمشاركة وزراء الاعلام ورؤساء الوفود العربية ورؤساء المؤسسات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية ذات صفة مراقب لدى مجلس وزراء الإعلام العرب.

وقال أبو الهيل في كلمة له، إن "الرباط عاصمة المملكة المغربية تحتضن اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب واللجان المنبثقة منه، وفي هذه الساعة انعقد تحت ظل نخيلها الوارف اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة العراق"، مبيناً: "إننا جئنا من بغداد السلام وهي تحتفل على مدى الأيام الماضية ببلوغ صحافتها عامها الرابع والخمسين بعد المائة، في احتفالية كبيرة أقامتها نقابة الصحافيين وحضرها بعض السادة الوزراء الحاضرين معنا الآن".

وأضاف أن "بغداد التي توزع ابتساماتها على كل العواصم العربية وتفتح قلبها الأبيض أمام محبتكم لتستعيد ألقها ومجدها وعنفوان حضارتها وتقول لكم جميعاً، مرحبا بكم في دار السلام وعاصمة القصيدة ومدينة ألف ليلة وليلة، حيث تدعوكم لالتقاط صورة معها ولها وهي بكامل أناقتها بعد أن مسحت عن اكتافها غبار المعارك كلها واتشحت بشارات النصر والبناء"، لافتاً الى "أننا نتمنى من كل وزارات إعلامنا العربية ووسائل إعلامها أن تستعيد صورة بغداد على صفحاتها وشاشاتها بطريقة تليق بأبناء الرافدين دجلة والفرات، بدل أن تستخدم صورة قاتمة بعيدة عن الواقع".

كما حذر أبو الهيل، كافة الوزراء العرب من التخلف عن الالتحاق بالثورة الرقمية وتحدي الذكاء الاصطناعي، اذ عبر عن ذلك: "منذ سنوات ونحن نجتمع تحت خيمتنا العربية وفي أكثر من عاصمة، كانت آخرها كويت الطيب، دون أن نلتحق بركب الثورة الرقمية التي تجاوزت حدود شاشاتنا وأوراق صحفنا لتدخل الى صفحات عقولنا بذكاء اصطناعي خارق للتصور لم نضع لغاية الآن خطة لاستثماره وتطويعه لخدمة أجيالنا وخدمة قضيتنا الكبرى فلسطين وأهلها الذين يمطرهم العدو بوابل حقده بشكلٍ متواصل"، لافتاً الى أن "الإعلام الذي نجتمع من أجله أصبح ثورة تكنولوجية متسارعة لا يمكن اللحاق به بهذه الخطوات المتباطئة وان لحقنا بما تحقق منه الآن سيسبقنا بعد لحظات، لذلك ادعوكم للجري السريع أو القفز المتلاحق".

يذكر ان مجاهد ابوالهيل يترأس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب منذ دورتين وقد أدار اجتماعات المجلس بنجاح بحضور وزراء الإعلام العرب وممثلي الدول في جامعة الدول العربية.