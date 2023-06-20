انت الان تتابع خبر ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة في ميسان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة مشتركة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين و القوات الخاصة واجب بحث وتفتيش في ناحية العدل".
وأضاف البيان، أنه "اسفر عن ضبط كمية من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة تمت مصادرتها وتسليمها اصولياً".
وأضاف البيان، أنه "اسفر عن ضبط كمية من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة تمت مصادرتها وتسليمها اصولياً".