انت الان تتابع خبر ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة في ميسان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً لتوجيهات قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي نفذت قوة مشتركة من الفوج الثاني لواء المشاة السابع والتسعين و القوات الخاصة واجب بحث وتفتيش في ناحية العدل".



وأضاف البيان، أنه "اسفر عن ضبط كمية من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة تمت مصادرتها وتسليمها اصولياً".

