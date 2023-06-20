روسيا تُعلن إحباط 263 هجوم أوكراني منذ 4 يونيو

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، أنه تم إحباط ما يصل إلى 263 هجوماً على مواقع القوات الروسية منذ الرابع من يونيو، فيما تواصل أوكرانيا هجومها المضاد للتصدي للعملية العسكرية التي شنتها روسيا منذ فبراير من العام الماضي.

وقال شويجو: "تواصل القوات الأوكرانية محاولة القيام بعمليات هجومية على محور جنوب دونيتسك وزابوريجيا ودونيتسك. وفي الوقت نفسه، يستخدم نظام كييف عددا كبيرا من الأسلحة الغربية وتشكيلات النخبة، التي تم تدريب أفرادها من قبل متخصصين في حلف الناتو. وشنت القوات المسلحة الأوكرانية 263 هجوما على مواقع للقوات الروسية".

وأوضح وزير الدفاع الروسي أنه "بفضل الأفعال الكفؤة والنزيهة لوحداتنا" لم تتمكن القوات الأوكرانية من تحقيق أو الوصول إلى أهدافها.

مشاركة كاملة للولايات المتحدة وبريطانيا

وقال شويجو إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تخطط لضرب الأراضي الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، بصواريخ "هيمارس" الأمريكية و"ستورم شادو" البريطانية.

وحذر الوزير من أن استخدام هذه الصواريخ خارج منطقة العمليات الخاصة سيعني المشاركة الكاملة للولايات المتحدة وبريطانيا في الصراع وسيستتبع ضربات فورية على مراكز صنع القرار في أوكرانيا.

وكان شويجو طالب، السبت، مجمع الصناعات العسكرية بزيادة إنتاج الدبابات وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة لتحقيق أهداف العملية العسكرية في أوكرانيا.

وشدد شويجو على ضرورة الالتزام الصارم بالجدول الزمني لتنفيذ حجوزات وزارة الدفاع وتلبية احتياجات القوات الروسية، وذلك خلال تفقده مؤسسة الصناعات العسكرية والدفاعية في منطقة أومسك.

وأشاد شويجو بما اعتبره بتحسين القدرات الإنتاجية العسكرية وتحسين جودة السلاح الروسي.

وأولى وزير الدفاع الروسي اهتماماً خاصاً لتحسين أمن الأطقم والعربات المصفحة أثناء تحضيرها للشحن إلى منطقة العمليات الخاصة.

وفي وقت سابق، شنت روسيا هجوما جويا واسعا، على أوكرانيا استهدف العاصمة كييف ومدنا من الشرق إلى الغرب، فيما تواصل موسكو محاولاتها لفرض السيطرة على الأراضي الأوكرانية.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت 28 من أصل 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق التراسل تلغرام إن القوات والدفاعات الجوية حددت نحو 20 هدفا للعدو ودمرتها في المجال الجوي حول كييف.

وأضاف "هجوم جوي مكثف آخر على العاصمة"، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وقالت الإدارة العسكرية في لفيف، المدينة التي يسكنها نحو 700 ألف نسمة وتبعد 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، إن روسيا قصفت "بنية تحتية حيوية" في المدينة، مما أدى إلى اندلاع حريق.

وأفادت التقارير الأولية بعدم وقوع إصابات.

وقال يوري مالاشكو، رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، على تلغرام إن الغارة الروسية استهدفت البنية التحتية للاتصالات والزراعة.

ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا فى زابوريجيا.

وقالت القيادة العسكرية العليا إن روسيا أطلقت 7 صواريخ في الهجوم على زابوريجيا، وفق تقارير أولية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر بعد تعليق من روسيا.

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