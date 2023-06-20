شكرا لقرائتكم خبر عن الحوار الوطنى.. طلعت عبد القوى: نستورد 90% من استهلاكنا للزيوت بسبب إهمالنا للصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إنه يجب عودة الصناعة المصرية لمكانتها التى كانت عليها فى السابق.

وأشار عبد القوى إلى أننا نريد أن نخرج بتوصيات تطبق إلى تشريعات أو قوانين تساهم في حل مشكلات الصناعة، متابعا: "نريد أن نتحدث أكثر عن الصناعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، حيث إن الاقتصاد غير الرسمي اقتصاد مهم جدا، وهناك الكثير من المعوقات التى تعوق عمل المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، أبرزها البيروقراطية.

وأكد عبد القوى، أن تلك المشروعات تساهم بشكل كبير جدا في القضاء على البطالة، مطالبا بضرورة التسهل على الشباب في إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، مشيرا إلى ما نوهت عنه الشركة القابضة للصناعات في تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاص ببعض التوصيات للصناعات الغذائية مثل تصنيع زيوت الطعام، مشيرا إلى أننا نستورد 90٪ من الزيوت، وده بسبب أننا لا نتوسع فى إقامة تلك المشروعات، مطالبا ضرورة التوسع فى إقامة المصانع الخاصة بالمشروعات المهمة، مثل مصانع الزيت، متسائلا: كيف تتبع تلك المصانع وزارة التموين وليس قطاع الأعمال؟

واستطرد: "علينا نشر ثقافة العمل بالمشروعات الصغيرة ومتناهية ومتوسطة الصغر، وأن نلقي الضوء على النماذج الناجحة".

جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.