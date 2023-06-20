شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" تناقش غدا طلبات إحاطة بشأن "المعاشات والتأمينات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اجتماعا لمناقشة طلبات إحاطة مرتبطة بشأن المعاشات والتأمينات.

ومن المقرر أن تناقش لجنة التضامن طلبات إحاطة المقدمة من النائب لطفي شحاتة بشأن تضرر أصحاب المعاشات في مدينة الزقازيق من الزحام الشديد عند حصولهم على المعاش.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب محمد نشأت العمدة، بشأن عدم وجود مقر للتأمينات والمعاشات الحكومية بمدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

كما تناقش طلب إحاطة مقدم من النائب ياسر منير عبدالخالق، بشأن تعاقدات الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات مع شركة اتحاد بنوك مصر لإصدار فيز ميزة مجاناً لأصحاب المعاشات من بداية شهر نوفمبر،

وتناقش أيضا لجنة التضامن طلب إحاطة مقدم من النائب حشمت أبو حجر، بشأن قطع المعاشات الضمانية والدعم المالي عن الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية وكذا البطء الشديد في استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة الخاصة بذوي الإعاقة.

وتناقش أيضا طلب إحاطة مقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن موافقة مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية على منح فرع جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية على حصة من الترخيص المركزي بالرغم من وجود مخالفات مالية بها.

تم وتم توجيه الدعوة إلى وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية للحضور أثناء مناقشة طلبات الإحاطة.