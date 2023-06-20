شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى باعتماد تخصيص الأرض لبناء مستشفى أطفيح وتوفير المخصصات المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب عبد الوهاب خليل، بشأن عدم البدء في تنفيذ بناء مستشفى أطفيح المركزي – محافظة الجيزة، والتأخر في تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح المركزي.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أنه تقدم سابقا بطلب الإحاطة عن سبب تأخير بناء مستشفى أطفيح، ولم يتم أى خطوة على أرض الواقع، وهو أمر يثير الدهشة خاصة أن مناقشات الحكومة بشأن هذا الملف تم التوافق بشأنها من أجل إنشاء مستشفى أطفيح الجديدة والنهوض بأوضاع العناية المركزة بالمستشفى الحالية وتم إدارج المخصصات المالية إلا أنه لا شيئ يحدث على أرض الواقع.

وهدد النائب عبد الوهاب خليل بتقديم استجواب لوزير الصحة خاصة أن التأخير يحتاج لردود واضحة من جانب المسئولين الحكوميين، فيما عقب مسئولو إدارة المشروعات بوزارة الصحة، أن الوزارة قامت بإعداد الرسومات ووضع التكلفة التى وصلت إلى مليار و250 ألف جنيه، وننتظر أن يتم إدراجها فى خطة العام الجديد.

وطالب النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برد رسمى من إدارة المشروعات بوزارة الصحة، فيما قالت مسؤول وزارة التخطيط ياسمين إسماعيل، إن الوزارة أدرجت بالفعل تطوير مستشفى أطفيح فى عام 2023، وعلق النائب عبد الوهاب خليل، أن هذا الإدراج خاطىء، حيث إن المطلوب هو بناء مستشفى وليس تطوير، وأكد رئيس لجنة الصحة أن هذا الرد يؤكد وجود تناقض فى الحديث.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أنه سبق مناقشة نفس الطلب منذ شهور وكان الرد من وزارة الصحة أن بناء المستشفى سوف يدرج فى الموازنة، وأوصى رئيس اللجنة بإرسال خطاب إلى رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اعتماد تخصيص الأرض لبناء مستشفى أطفيح، وأيضا خطاب لوزير الصحة أن ردود مسؤولى الوزارة عن طلب الإحاطة فى أكثر من مرة غير كافية مع التشديد على ضرورة سرعة البدء فى العمل بالبناء بمستشفى أطفيح.

وبشأن الطلب الخاص بتأخير تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطيفح، قال عبد الوهاب: "تم تغيير 8 وكلاء وزارة ولم يتم تنفيذ العناية المركزة بمستشفى أطفيح، متسائلا: كيف تتعامل الوزارة مع المقاولين فى هذا الشأن، ورد ممثلو الوزراة بأنهم قاموا بعمل إنذارات كثيرة للمقاول بسبب التأخير فى تنفيذ العناية المركزة، وشددت لجنة الصحة على أهمية الانتهاء فى الميعاد المحدد من تسليم العناية المركزة بمستشفى اطفيح فى أغسطس القادم.

وقال مسؤول وزارة الصحة، إن العناية المركزة كانت متوقفة بسبب كابل كهرباء بقيمة 2 مليون ونصف، والوزارة أكدت انه سوف توفره فى بداية السنة المالية الجديدة، يعد يوم 15 يوليو 2023، على أن يتم التشغيل فى الأول من أغسطس 2023، وشددت لجنة الصحة على أهمية الانتهاء فى الميعاد المحدد من تسليم العناية المركزة بمستشفى أطفيح فى أغسطس القادم .