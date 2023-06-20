شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب تناقش غدا الاهتمام بالآثار المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب غدا الأربعاء مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن الإهمال الشديد في الاهتمام بالآثار المصرية خاصة قصر الأمير عمر طوسون بشبرا مصر والذي يعد تحفة معمارية و شاهد على حقبة تاريخية متميزة في تاريخ مصر.

وفي سياق متصل، تناقش لجنة النقل والمواصلات، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إمام منصور، بشأن البطء الشديد في تنفيذ طريق أبو شلبي/ فاقوس بمحافظة الشرقية، بسبب عدم الانتهاء من أعمال توصيل الغاز الطبيعي.

ومن المقرر أن تناقش أيضا طلب النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن ضرورة إعادة خطوط أتوبيس غرب الدلتا (أبو المطامير/ كفر الدوار/ الإسكندرية) و(أبو المطامير / دمنهور) مع توفير أرض بديلة بمدينة أبو المطامير للمساعدة في دخول وخروج الأتوبيسات، وذلك لخدمة أهالي مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

كما تناقش لجنة النقل أيضا طلب النائب محمد الصمودى، بشأن تضرر مستأجري الأراضي الزراعية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر بمنطقة جزيرة الرحمانية بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة من زيادة القيمة الإيجارية لمتر المباني المقامة على تلك الأرض من واحد جنيه إلى 100 جنيه وهو الأمر الذى يفوق طاقتهم على السداد.

وتناقش أيضا لجنة النقل طلب النائب عصمت زايد، بشأن الاختناقات المرورية المستمرة على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي وشوارع مدينة بركة السبع بسبب الخلل الذى حدث في كوبرى بركة السبع على الرغم من عمل صيانة شاملة للكوبرى وافتتاحه قبل شهر رمضان الماضي.