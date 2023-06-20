شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى يطالب بتعميم مبادرة تعميق الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني بمناقشات المشاركين في الجلسة المشتركة بين لجنة الصناعة ولجنة الاستثمار الخاص والمحلي والتي سلطت للضوء على المعوقات والمشكلات التي تواجه قطاعي الصناعة والاستثمار، وما قدموه من مقترحات لمواجهة هذه المعوقات والتحديات.

وأشار محسب خلال كلمته إلى جلسة مجلس النواب اليوم التي ناقشت إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وهي البشرى التي يجب أن تزف إلى المصريين، قائلا: هذا الجهاز من شأنه حماية وتعزيز الابتكارات المصرية، وهو ما لم يكن موجودا فى مصر من قبل.

وأوضح مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني إلى أنه كانت هناك مشكلات تواجه المستثمر الأجنبي في مصر بسبب غياب الحماية للعلامة التجارية.

وطالب محسب بضرورة تعميم مبادرة تعميق الصناعة لتكن هناك منتجات مصرية حقيقية، لافتا إلى أن من قبل كان هناك كتابا دوريا يؤكد أولوية المستثمر المصري الخاص، والذل بات في حاجة ماسة إلى مساعدة الدولة اليوم، وتعزيز ثقافة المنتج المصري.