شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب: تستقبل مجموعة سفراء آسيا والمحيط الهادئ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب كريم عبد الكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لقاءً مع مجموعة سفراء آسيا والمحيط الهادئ.

أعرب النائب كريم درويش رئيس اللجنة عن عمق العلاقات التي تجمع مصر بالدول الآسيوية سواء التاريخية أو الثقافية، مؤكدا حرص مجلس النواب على ضرورة تدعيم هذه العلاقات عن طريق مزيد من التعاون على الصعيد البرلماني من خلال فتح الحوار الدائم ومشاركة الخبرات فيما بينهم، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على كافة الأطراف.

وتساءل الجانب الآسيوي عن إمكانية تكوين جمعيات الصداقة البرلمانية؟ ، فيما أكد النائب كريم درويش حرصه على تكوين هذه الجمعيات، وأنه يجب أن يتأكد من أن كافة الأعضاء الممثلين في هذه الجمعيات أن يكونوا نشطاء ولهم دور فعال.

وأشار إلي على تشكيل مجلس النواب الحالي والذي به 596 عضواً من بينهم 28 عضواً يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية، كما به 25 لجنة نوعية داخل المجلس، كما أشاد عن دور المرأة الذي أصبح فعال للغاية الأمر الذي يسعدنا كثيراً، حيث تمثل المرأة نسبة 26% من إجمالي عدد أعضاء المجلس ونتطلع لزيادة هذا العدد.

من جانبه أكد الجانب الآسيوي على عمق العلاقات الثقافية والتاريخية، من جانبه، فيما أكد النائب كريم درويش (رئيس اللجنة) على حرصه على ضرورة تدعيم تلك العلاقات والعمل على المزيد من التعاون في هذا الشأن، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين الجانبين والاستفادة من التجارب الناجحة وتشجيع الاستثمارات.

ضم الوفد أكسيل وابينهورست سفير أستراليا، ومونيرول إسلام سفير بنجلاديش، وبينجيران داوود سفير بروني دار السلام، و يوكيه سارون سفير كامبوديا، ولطفي رؤوف سفير إندونيسيا، و محمد حسين سفير إيران، و زاماني إسماعيل سفير ماليزيا، ومينت لوين سفير ميانمار، و إمي لوريسون سفير نيوزيلاندا، وساجد بلال سفير باكستان، وعز الدين تاجو سفير الفلبين، و باثمانثان سفير سيريلانكا، وبوتابورن سفير تايلاند، ومنصور بيك سفير أوزباكستان، كما حضر اللقاء السفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الأسيوية.

وشارك من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أعضاء اللجنة، النائب طارق الخولي وكيل اللجنة، و النائبة جيهان زكي، ، والنائبة أسماء الجمال، والنائب سهام بشاي، والنائب عبد الله مبروك، و النائبة دينا إسماعيل، ولنائب سهام مصطفى، و النائب علاء عصام، والنائب إيلاريا حارص.