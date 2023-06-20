شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصي بحل أزمة الشباك الواحد وتوطين والتوسع فى بعض الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه يجب العمل على حل أزمة الشباك الواحد، وحل معوقات الاستثمار في مصر مثل عودة الهيئات ذات الاختصاص الواحد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع مقدم من النائب علاء حمدى قريطم بشأن قانون موحد للصناعة في مصر.

أضاف محمود أن العمل يجرى حاليا على تشجيع الاستثمار، ووضع حوافز أكثر فاعلية، موضحا أن مشروع قانون الصناعة الموحد الذي تقدم به النائب علاء حمدى قريطم مرن لأية تعديلات أو مقترحات، والأهم أن يكون لدينا خطوة للأمام في هذا الإطار.

لفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الي ضرورة العمل علي تشجيع الصناعة في مصر واختيار بعض الصناعات والتوسع فيها، فمثلا بنجلاديش لم يكن لديها صناعة جيدة، لكن توجهت لصناعة الملابس وحدثت بها طفرة في هذا الصدد.