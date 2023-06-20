شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب تثمن تعزيز خدمات المحمول بالقرى بـ600 برج اتصالات بمبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إصرار اللجنه علي دعم منظومة التحول الرقمي وتذليل العقبات ،وتعزيز البنية التحتية لتعميم الخدمات المقدمه من شبكات المحمول بالقري والاقليم ، في إطار دعم توجهات الدولة في الجمهوريه الجديدة.

وأضاف "بدوي" خلال اجتماع اليوم، الثلاثاء، لنظر تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى التحول الرقمي وتوفير كل خدمات الاتصالات فى القرى المصرية من خلال مبادرة حياة كريمة، أن اللجنه تثمن التوافق في الرؤي بين جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات ووزارة الزراعه خاصة أن الزراعة وافقت طلب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي الترخيص باستكمال إقامة 150 برج بمبادرة حياة كريمه ليصل الإجمالي إلى 600 برج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ولفت " بدوي" إلى أنه تم الاتفاق بين وزارة الاتصالات ووزارة الزراعه على إنهاء جميع المعوقات التي كانت تؤخر تعميم الشبكات بجميع القري والنجوع والكفور فى كل محافظات مصر.