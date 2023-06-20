شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب: نعد قانونا موحدا للصناعة يتلافى عيوب القوانين الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك مشاكل تواجه المستثمرين فى مصر متمثلة فى البيروقراطية ويجب العمل على حلها وإزالة العوائق أمام عملية الاستثمار فى مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب علاء حمدي قريطم بشأن إصدار قانون الصناعة الموحد.

أضاف معتز محمود أن هناك أزمات تواجه المستثمر حول توافر وارتفاع أسعار المادة الخام، موضحا أن مشروع القانون جاء لتحريك المياه الراكدة، مؤكدا ان من الأزمات التى تواجه المستثمر تعدد الولايات والهيئات فهناك حوالى 350 هيئة، طالبا بدمجهم وإن يكون هناك جهة واحدة مسئولة عن اصدار التراخيص وحل الأزمة.

وشدد معتز على ضرورة وجو صناعة مصرية تنافس عالميا ، قائلا : نسعي لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات للمستثمرين.

أضاف معتز محمود أن هدفنا فى اللجنة الوصول لمشروع قانون موحد للصناعة وإلغاء القوانين السابقة حتى يتم تلافي جميع السلبيات والعيوب الموجودة في القانون الحالي.